أسباب وحلول ارتقاع درجة حرارة محرك السيارة فجأة

عندما يعمل محرك السيارة بشكل جيد، لكن ترتفع درجة حرارته بعد فترة قصيرة من العمل.

وهذا غالبًا ما يحدث بعد فترة خمس دقائق من بداية التشغيل أو السير لمسافة ميل (1.6 كيلومتر) تقريبًا.

وأحيانًا تلاحظ أن بخارًا يخرج من تحت غطاء المحرك أو تشم رائحة سائل التبريد فيجب عليك معرفة الأسباب والوقوف عليها لإيجاد حلول سريعة لإنقاذ المحرك من التلف وذلك وفقًا لموقع «المرسال».