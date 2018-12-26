أسباب وحلول ارتقاع درجة حرارة محرك السيارة فجأة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 02:11 مساء

عندما يعمل محرك السيارة بشكل جيد، لكن ترتفع درجة حرارته بعد فترة قصيرة من العمل.

وهذا غالبًا ما يحدث بعد فترة خمس دقائق من بداية التشغيل أو السير لمسافة ميل (1.6 كيلومتر) تقريبًا.

وأحيانًا تلاحظ أن بخارًا يخرج من تحت غطاء المحرك أو تشم رائحة سائل التبريد فيجب عليك معرفة الأسباب والوقوف عليها لإيجاد حلول سريعة لإنقاذ المحرك من التلف وذلك وفقًا لموقع «المرسال».

الأسباب المحتملة:
- مستوى سائل التبريد منخفض: أعد ملء السائل للمستوى المطلب.
- سير المروحة ومضخة المياه قد يكون مقطوعًا أو ينزلق: شد السير أو قم باستبداله.
- عدم عمل مروحة التبريد الكهربائية: قم بإصلاح المروحة أو استبدالها. أصلح الأسلاك. أو استبدل حساس درجة الحرارة للمروحة.
- يمكن أن يكون هناك مشاكل ميكانيكية بالمحرك: قم باختبار ضغط المحرك لمعرفة حالة المحرك.
- الصمام الحراري قد يكون مغلقًا باستمرار: استبدل الصمام.
- وجود تسرب لسائل التبريد: أصلح التسرب واستكمل سائل التبريد.
- السيارة محملة أكثر من اللازم أو تساق بعنف: قلل الحمل وقلل السرعة.
- انسداد في المشع أو انسداد في مسارات المياه بكتلة المحرك: ادفع الماء للخارج بالاتجاه العكسي واستبدال سائل التبريد.
 

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