أهم خمس سيارات في 2018

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 12:25 مساء

العام 2018 كان حافلاً بالإعلان عن اختبار عدد كبير من السيارات، تمهيدًا لطرحها في العام المقبل أو الأعوام التي تلي.

ورصد موقع «كارأدفايس» في تقرير أهم خمس سيارات خضعت للاختبار خلال 2018:
أولاها سيارة سوزوكي جيمي موديل 2019، وذكر الموقع أن جيمي الجديدة أثارت كثير من التكهنات حولها، لكن سوزوكي لم تعلن بعد أي تفاصيل رسمية.
السيارة الثانية هي مازدا الفئة الثالثة، والتي اختبرتها مازدا على مدار العام الجاري قبيل الإعلان عنها في معرض لوس انجيلس للسيارات.
السيارة الثالثة هي فورد رانجر رابتور. ذكر الموقع أن كثيرين كانوا بانتظار السيارة التي تأتي مع قمرة قيادة مزدوجة، وتأتي مع تعديلات كثيرة.
السيارة الرابعة هي مرسيدس بينز GLC موديل 2019، وأظهرت صور نشرت على مواقع اجتماعية التصميم الداخلي الخلاب للسيارة، والتي ستأتي مع نظام معلومات مطور.
والسيارة الخامسة، سوزوكي جيمي موديل 2019. فالسيارة شوهدت في مصانع الإنتاج، وظهرت السيارة في مجموعة من الألوان البراقة.
 

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