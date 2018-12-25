أودي تختبر Q7 في الأجواء الثلجية

أجرت أودي قيادة اختبارية جديدة لسيارة Q7 في الأجواء الثلجية في أوروبا.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن أودي غطت السيارة بالكامل من الخارج، وبالتالي لم يظهر كثير من التصميم الخارجي، لكن يبدو أن النسخة المعدلة من Q7 تأتي مع تعديلات كبيرة في التصميم الخارجي مقارنة بالنسخة المتاحة حاليًا في الأسواق.

ويبدو أن النسخة المعدلة ستأتي مع شبكة أمامية جديدة مستوحاة من الموديل الجديد من سيارة Q8، مع تعديل تصميم الإضاءة الأمامية.

ويبدو أيضًا أن النسخة المعدلة من Q7 ستأتي مع تعديلات في الجزء الخلفي، والإضاءة ومخارج العادم.

ومن المتوقع أن تأتي Q7 مع محرك ديزل أوبنزيني سداسي الأسطوانات، ومع تكنولوجيا هجينة لتقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون.

