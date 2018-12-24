تعرف على سعر مرسيدسGLE

طرحت مرسيدس بينز فئة سياراتها الجديدة GLE للبيع في الأسواق، على أن يبدأ سعرها من 55 ألف دولار، ومن المفترض أن تتبدأ المبيعات في ربيع العام المقبل.

وتأتي GLE في أربع فئات، أولاها 300d التي تأتي مع محرك ديزل تيربو سعة 2.0 لتر ينتج 180 ك/وات عند عزم دوران 500، ومحرك آخر تيربو سعة 3.0 لتر ينتج 270 ك/وات عند عزم دوران 500.

والفئة الثانية هي 350d، التي تأتي بدورها مع محرك ديزل سعة 3.0 لتر ينتج 200 ك/وات عند عزم دوران 600، فيما تأتي فئة 400d مع محرك مماثل لكن ينتج 243 ك/وات عند عزم دوران 700.

وسيارة 350d تصل إلى سرعة 100 كلم/ساعة خلال 6.9 ثانية، بينما تحتاج سيارة 400 دي 5.8 ثانية للوصول إلى السرعة نفسها.

وسيارة 450 فتأتي مع محرك ديزل سعة 3.0 لتر ينتج 270 ك/وات عند عزم دوران 500.

