إنفينيتي تطلق الساحرة الرياضية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 ديسمبر 2018, 11:02 صباحا

عرضت إنفينيتي صورة لطرازها الرياضي الجديد وأكدت ظهورها في معرض ديترويت في يناير 2019.

ويأتي هذا الطراز الجديد من إنفينيتي في عام 2019 تزامنًا مع الذكرى الثلاثين لتأسيس الشركة، وتؤكد إنفينيتي أن السيارة النموذجية ستكشف عن لغة تصميم نموذجية جديدة للكهرباء، ذات حمض تكنولوجي نووي ياباني.

وقد تعهدت العلامة التجارية الشهيرة بكهربة نطاقها من عام 2021.

تتميز بتصميم أمامي جديد مع شبك أكبر بكثير كما تحيط بها مجموعة من المصابيح الأمامية، بالإضافة إلى كبائن تشبه صالة التشجير. اتجاه التصميم لنماذج إنفينيتي المستقبلية تماشيًا مع الخطة لتزويد جميع الموديلات بكافة الموديلات عبر التشكيلة بدءًا من عام 2021.

وستكون هذه السيارة مزيجًا من المركبات EV الخالصة وهجين الطاقة الإلكترونية التي تستخدم البنزين الصغير المحرك لشحن البطارية. يقوم صانع السيارات بتطوير منصة كهربائية جديدة للنماذج المستقبلية.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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