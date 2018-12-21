«نيسان» تطلق إصدارًا خاصًا من سياراتها «جي تي آر»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 09:56 صباحا

أعلنت شركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات إطلاق إصدار خاص ومحدود من سياراتها «آر35 جي تي آر» في اعتراف بالشراكة الجديدة للشركة مع بطلة جراند سلام لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا.

وبحسب موقع «كار أدفايس» فستطرح الشركة 50 سيارة فقط من تلك النسخة المحدودة من «جي تي آر» ستكون مخصصة فقط للسوق اليابانية، وعلى أن يكون للسيارات الخمسين ألوان فريدة من اختيار أوساكا.

وستكون هناك ثلاثة ألوان متاحة للاختيار منها هي لون حجر الأوبال الداكن المتلألأ، ولون اللؤلؤ الأبيض البراق، واللون اللؤلؤ الأسود الداكن الذي تشتهر به «نيسان».

ستطرح «نيسان» السيارات بثلاثة اختيارات جديدة من ثنائيات الألوان داخل قمرة القيادة هي الأسمر المائل إلى الصفر/الأسود، والأحمر/الأسود، واللون الكريمي/الأسود.

ومن المقرر أن تكشف الشركة عن أسعار السيارة الشهر المقبل.
 

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