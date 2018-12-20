كيا تطلق Niro EV إلى أسواق 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 01:18 مساء

المنافسة على أشدها في العام 2019 على إنتاج السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، صديقة البيئة.

وقد أعلنت شركة كيا إطلاق سيارة Niro EV، في أسواق 2019 التي تأتي بمحرك كهربائي يوفر الكثير من الشد والجذب والارتقاء، مع عزم دوران 291 نيوتن متر.

تصميم خارجي شبيه بنسختها الاختبارية السابقة، ويحمل هذا الشكل هوية مستلهمة من سياراتي كيا نيرو الأساسية و كيا نيرو الهجينة.

واجهة هذه السيارة الكورية الأمامية تؤكد أنها سيارة كهربائية فهي لا تحتوي على شبك أمامي لتهوية المحرك وتمتلك قاعدة عجلات طولها 106.3 إنش. وإطارات قياس 17 إنشًا.

المواصفات الميكانيكية تتوافر بنسختين:
كيا نيرو EV مزودة ببطارية 39.2 كيلووات، تمكن السيارة من قطع مسافة تصل إلى 240 كلم (149 ميلاً) بالشحنة الكهربائية الواحدة للبطارية.

كيا نيرو EV مزودة ببطارية 64 كيلووات، تمكن السيارة من قطع مسافة تصل إلى 380 كلم (236 ميلاً) بالشحنة الكهربائية الواحدة للبطارية.

ويؤثر أسلوب القيادة في معدل استهلاك مخزون الطاقة الكهربائية.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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