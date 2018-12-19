«أوبر» تعاود تجاربها على السيارات الذاتية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 10:28 صباحا

حصلت «أوبر» على الضوء الأخضر من ولاية بنسيلفانيا الأميركية، لاستئناف تجاربها على السيارة الذاتية القيادة على الطريق العام.

وكانت المجموعة الأميركية اضطرت إلى وقف تجاربها، بعد حادث أدى إلى وفاة امرأة في مارس، حسب وكالة «فرانس برس».

وتلقت «أوبر» رسالة رسمية تسمح لها باستئناف التجارب في بيتسبرغ حيث تقع فرعها «أيه تي جي»، المتخصص بالسيارات الذاتية القيادة على ما أوضحت الشركة. لكنها لم تستأنف بعد تجاربها.

في يوليو أعلنت «أوبر» أنها تستأنف بشكل طفيف تجارب السيارة الذاتية القيادية، على الطريق العام لكن بقيادة سائق.

لكن حتى لو كانت السيارة تقاد يدويًا، إلا أن هذه التجارب مفيدة لاختبار التجهيزات وتحسين الأنظمة. وتثير السيارة الذاتية القيادة خصوصًا اهتمام شركات مثل «أوبر» التي تشكل أجور السائقين، الجزء الأكبر من نفقاتها.

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