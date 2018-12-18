هيونداي تعلن تفاصيل «إلانترا» المعدلة

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 05:14 مساء

أعلنت هيونداي أستراليا تفاصيل النسخة المعدلة من فئة إلانترا 2019، والتي يبدأ سعرها من 22 ألف دولار.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن السيارة الأولية يبدأ سعرها من 22 ألف دولار تقريبا، وتاتي مع شاشة عرض تعمل باللمس 7 إنشًا، ونظام معلومات مطور مع إمكانية التوصيل بتطبيقات مثل Apple CarPlay وAndroid Auto، كاميرا خارجية، ونظام توجيه، وإضاءة أمامية هالوجين وإضاءة نهارية هالوجين، وستة أكياس هوائية.

والسيارة تأتي مع ناقل ست سرعات يدوي، مع إمكانية طلب ناقل أوتوماتيك بتكاليف إضافية تبلغ 2300 دولار.

وتأتي النسخة المعدلة من إلانترا مع محرك بنزيني سعة 2.0 لتر، ينتج 112 ك/وات عند عزم دوران 192 مع عدد لفات للمحرك 6200.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا امتنعت عن التصويت..الأمم المتحدة تتبنى ميثاقًا عالميًا حول اللاجئين عارضته...
دولى
مجلسا النواب والدولة والحكومة يتغيبون عن احتفال سرت بذكرى تحريرها من «داعش»
ليبيا
قرعة «الشامبيونزليغ» تصدم ليفربول ويوفنتوس وتبتسم للريال والبرسا
رياضة عالمية
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
«تشاوري» الملتقي الوطني: اتفاق على 6 مبادئ لبناء جهاز أمني وطني (3 ـ 5)
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
الحملة الوطنية للتطعيمات: إقبال كبير يدحض الشائعات
ليبيا
في العدد 160: لقاء السراج وحفتر المرتقب وضحايا الرصاص العشوائي
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

براوني النوتيلا