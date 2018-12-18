هيونداي تعلن تفاصيل «إلانترا» المعدلة

أعلنت هيونداي أستراليا تفاصيل النسخة المعدلة من فئة إلانترا 2019، والتي يبدأ سعرها من 22 ألف دولار.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن السيارة الأولية يبدأ سعرها من 22 ألف دولار تقريبا، وتاتي مع شاشة عرض تعمل باللمس 7 إنشًا، ونظام معلومات مطور مع إمكانية التوصيل بتطبيقات مثل Apple CarPlay وAndroid Auto، كاميرا خارجية، ونظام توجيه، وإضاءة أمامية هالوجين وإضاءة نهارية هالوجين، وستة أكياس هوائية.

والسيارة تأتي مع ناقل ست سرعات يدوي، مع إمكانية طلب ناقل أوتوماتيك بتكاليف إضافية تبلغ 2300 دولار.

وتأتي النسخة المعدلة من إلانترا مع محرك بنزيني سعة 2.0 لتر، ينتج 112 ك/وات عند عزم دوران 192 مع عدد لفات للمحرك 6200.

