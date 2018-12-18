أسعار وخصائص سيارة «كيو8 2019» من «أودي»

كشف صانع السيارات الألماني «أودي» عن أسعار ومواصفات الفرد الأحدث في عائلة سيارات «كيو8».

وبحسب موقع «كار أدفايس» فسيبدأ سعر السيارة الجديدة «كيو8 2019» من 128.9 ألف دولار، وستكون مزودة بخيارين من مجموعة الدفع والحركة، أحدهما بمحرك بنزين، والأخرى بمحرك ديزل، وكليهما بست أسطوانات.

والسيارة مزودة براديو رقمي، ونظام صوت عالي الجودة بسماعة تصل قوتها إلى 180 واط، وخرجي «يو إس بي»، ومرايا كهربائية، ونظام تدفئة، ومقاعدة أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا، ومقاعد جلدية.

وفي ما يتعلق بنظام مساعد السائق، يمكن تزويد السيارة بنظام فرامل مستقل في حالات الطوارئ، ونظام لتثبيت السرعة يتكيف مع حالات التوقف والزحمة، ونظام للتنبيه عند مغادرة حارة السير، ونظام استكشاف عن بعد لحماية المارة أمام وخلف السيارة، ونظام مراقبة العتمة، وشاشة عرض بمستوى الرأس، ونظام كاميرا بـ360 درجة.

ووفق الموقع فيكمن إدخال تلك المميزات الإضافية على السيارة مقابل 11 ألف دولار.

ويمكن كذلك إدخال حزمة إضافات من الجلد على داخل السيارة مقابل 8900 دولار.

