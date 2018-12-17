سلسلة جديدة من سيارات «CX-3» المعدلة

أعلنت مازدا طرح فئة جديدة من سلسلة سيارات CX-3 المعدلة، تأتي باسم Akari LE.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن التعديلات الأهم التي تأتي في السيارة هي استخدام كساء من الجلد الفاخر للمقاعد، مع إضافات من اللون الأبيض على المقاعد ولوحة العدادات.

كما تأتي مخارج العادم محاطة بحلقة معدنية من اللون الأبيض، وإطارات 18 إنشًا.

والسيارة متاحة في خمسة ألوان من الأبيض والأسود والفضي والأحمر.

وسيارة Akari LE تأتي مع محرك بنزيني سعة 2.0 لتر، بقوة 110 ك/وات عند عزم دوران 195، وناقل ست سرعات أوتوماتيك، أمامية الدفع، لكنها غير متوافرة بمحرك ديزل.

ويمكن للمشتري طلب محرك رباعي الدفع مع إضافة 2000 دولار فوق السعر الأصلي.

ويبدأ سعر السيارة من 35 ألف دولار.

