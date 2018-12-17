تويوتا تختبر الجيل الخامس من «سوبرا»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 11:58 صباحا

أجرت تويوتا اختبارات قيادة لسيارة الجيل الخامس من سوبرا، قبيل طرحها رسميًا في معرض ديترويت للسيارات منتصف يناير المقبل.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن صورًا ظهرت أخيرًا أظهرت النسخة الإنتاجية من السيارة دون غطاء خارجي.

وقال إن السيارة تقوم على تصميم فورميلا 1 الذي أعلنته تويوتا في العام 2014، مع جزء أمامي أطول نسبيًا، والإبقاء على السقف المزدوج، وتعديلات أخرى تجعل الجيل الجديد من سوبرا بعيدة تمامًا عن مثيلتها في الفئة نفسها بي إم دبليو زد4.

ومن المتوقع أن تأتي سوبرا الجديدة مع محرك رباعي أو سداسي الأسطونات، تيربو ينتج قوة تتراوح بين 145ك/وات عند عزم دوران 320 إلى 250 ك/وات عند عزم دوران 500.
 

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