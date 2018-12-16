صور: تعديلات جديدة للشاحنة مرسيدس X-Class

قدمت مرسدس بنز شاحنة جي 63 AMG العملاقة ذات الست عجلات 6×6 عام 2013، إلا أن إنتاج هذه المركبة المتوحشة توقف بعد عامين، والآن وبعد الإعلان عن مركبة من طراز الشاحنات من مرسيدس تحمل اسم X-Class، يبدو أن بعض الشركات قررت أن تعيد استخدام هذا التصميم المميز ذي المحاور الثلاثة.

تشتهر شركة كارليكس ديزاين بتعديل شاحنات مرسيدس بنز X-Class وتحويلها إلى نسخ فاخرة وقوية، إلا أن مشروع الشركة القادم سيكون جريئاً أكثر لأن الفريق قرر أن يصنع مركبة بيك اب معدلة بست عجلات مع صندوق خلفي طويل وواقيات إطارات منتفخة، وستطلق الشركة عليها اسم اكس كلاس إكسي 6×6 .

ولكن عملية التعديل لا تقتصر على إضافة زوج من العجلات على سيارة مرسيدس بنز اكس كلاس، على الرغم من أن هذا وحده قد يكون كافياً في الحقيقة .

حيث ستمنح مقدمة جديدة للمركبة مع فتحات تهوية كبيرة على الزوايا وخطاف رافعة في الوسط ، فيما حصل غطاء المحرك على فتحة تهوية كبيرة أيضاً وجاءت واقيات الإطارات مزينة ببراغي مكشوفة مستوحاة على ما يبدو من المعاطف المزينة بالدبابيس من ثمانينيات القرن الماضي.

كما استخدمت عجلات ضخمة شرسة التصميم مخصصة للسير على الطرق الوعرة، هذا بالإضافة إلى واقيات إطارات ضخمة مزدوجة تحيط بالعجلات الخلفية .

وللأسف لا توفر «كارليكس ديزاين» الكثير من المعلومات حول هذه المركبة سوى أن العمل ما زال جارٍ على صنعها ، ولكن فتحة التهوية على غطاء المحرك تجعلنا نتوقع أن تحصل المركبة على قوة أكبر من مركبات X-Class العادية، والتي تتمتع في نسختها القياسية بمحرك من طراز V6 سعة 3 لتر، يعتمد على الوقود مع شاحن توربيني يولد قوة 258 حصان و 550 نيوتن.م من عزم الدوران ، ويتصل به جير أوتوماتيكي ذو 7 سرعات .

هذا المحتوى من تيربو العرب