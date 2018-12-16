بورش تطرح النسخة المعدلة من «ماكان إس»

أعلنت بورش طرح النسخة المعدلة من سيارة ماكان إس، على أن تبدأ المبيعات رسميًا في فبراير من العام 2019.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن سعر السيارة يبدأ من 81 أالف دولار، وتأتي مع محرك بنزيني رباعي الأسطوانات، وكاميرا خارجية، وإضاءة إل آي دي أمامية مع إطارات 20 إنشًا.

وتأتي السيارة أيضًا مع أجهزة استشعار في جوانبها الأربعة تساعد في صف السيارة، وزجاج للخصوصية، وإمكانية تعديل المقاعد وفق 14 وضعًا، وأكياس هوائية خلفية، وإمكانية التوصيل مع تطبيقات مثل Apple CarPlay.

وماكان إس تأتي مع محرك في6 تيربو سعة 3.0 لتر ينتج 260 ك/وات عند عزم دوران 480، وتستغرق 5.1 ثانية للوصول إلى 100 كلم/ساعة.

