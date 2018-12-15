أول حادث احتراق لـ«جاغوار» الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 ديسمبر 2018, 01:43 مساء

سجل أول حادث احتراق لسيارة «I-Pace» كهربائية من إنتاج شركة جاغوار، في هولندا حسب وسائل إعلام.

وأشارت صحيفة «InsideEVs» إلى أن الحادث وقع في قرية «رومبت» الهولندية، وانتشرت صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مالك السيارة لم يعرف بعد، حسب «روسيا اليوم».

وأرجع الخبراء سبب الحريق إلى خلل في بطاريات السيارة، فيما توقع البعض الآخر أن المشكلة ناجمة عن ماس كهربائي. أما خبراء «جاغوار» التي نقلت إليهم المركبة المحروقة، فقد امتنعوا عن التعليق قبل انتهاء التحقيق، للتأكد مما إذا كان الاحتراق متعمدا أم بسبب خلل في السيارة.

وتعد سيارات «I-Pace» من أفضل المركبات الكهربائية حاليا، وتأتي بمحركين كهربائيين بعزم 400 حصان، وبطارية تكفيها لقطع 450 كلم بالشحنة الواحدة، يمكن شحن 80% منها خلال 40 دقيقة فقط.

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