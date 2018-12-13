كشف أول حادث احتراق لسيارة «جاغوار» كهربائية

الحادث وقع في قرية «رومبت» الهولندية (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت جريدة «InsideEVs» خبر أول حادث احتراق تتعرض له سيارة «I-Pace» كهربائية من إنتاج شركة «جاغوار».

وأشارت الجريدة إلى أن الحادث وقع في قرية «رومبت» الهولندية، وانتشرت صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مالك السيارة لم يعرف بعد، وفق «روسيا اليوم».

وأرجع الخبراء سبب الحريق إلى خلل في بطاريات السيارة، فيما توقع البعض الآخر أن المشكلة ناجمة عن ماس كهربائي. أما خبراء «جاغوار» الذين نقلت إليهم المركبة المحروقة، امتنعوا عن التعليق قبل انتهاء التحقيق، للتأكد مما إذا كان الاحتراق متعمدًا أم بسبب خلل في السيارة.

وتعد سيارات «I-Pace» من أفضل المركبات الكهربائية حاليًّا، وتأتي بمحركين كهربائيين بعزم 400 حصان، وبطارية تكفيها لقطع 450 كلم بالشحنة الواحدة، يمكن شحن 80% منها خلال 40 دقيقة فقط.

صورة للسيارة بعد الحادث متداولة على مواقع التواصل (أرشيفية: الإنترنت)