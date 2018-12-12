سيارة فائقة السرعة جديدة من «مكلارين»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 04:00 مساء

أضافت «مكلارين» نسخة جديدة إلى سلسلة سياراتها فائقة السرعة، وهي «720S سبايدر».

وذكر موقع «كارأدفايس» أن «720S سبايدر» تأتي مع سقف صلب قابل للطي، مثل سيارة «650S سبايدر»، وهي متاحة باللون الأسود، وتقول «مكلارين» إن آلية فتح وإغلاق السقف تضيف 49 كغم فقط إلى وزن السيارة الكوبيه.

وتصل «720S سبايدر» إلى سرعة 100 كلم/ ساعة خلال 2.9 ثانية، وإلى سرعة 200 كلم/ ساعة خلال 7.9 ثانية، وسرعتها القصوى تصل إلى 341 كلم/ ساعة.

وتأتي السيارة مع مساحة للأمتعة تبلغ 58 لترًا في الخلف. وتأتي مع محرك «في8 تيربو» مزدوج سعة 4.0 لتر ينتج 527 ك/ واط عند عزم دوران 770، خلفية الدفاع مع ناقل سبع سرعات أوتوماتيك، ونظام تعليق الهيدروليكي.

وفتحت «مكلارين» باب حجز لشراء «720S سبايدر» دون تحديد موعد اطلاقها رسميًّا.
 

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