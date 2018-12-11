«مرسيدس» تضيف موديلاً جديدًا للفئة «إي»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 04:21 مساء

أعلنت «مرسيدس بينز» إضافة موديل جديد إلى سيارات الفئة «إي»، في بريطانيا، وهي سيارة «E350» التي تأتي مع تكنولوجيا هجينة، وفي نسختين كوبيه وذات سقف متحرك.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن السيارة ستكون متوافرة في بريطانيا بسعر يبدأ من 78 ألف دولار، و86 ألف دولار للنسخة ذات سقف متحرك.

وسيارة «E350» تأتي مع محرك بنزيني تيربو سعة 2.0 لتر، وينتج محرك الاحتراق 223 ك/ واط عند عزم دوران 400، مع نظام كهربائي بقوة 14 حصانًا، أو 10 ك/ واط..

وتصل السيارة إلى 100 كلم/ ساعة خلال 5.9 ثانية، وسرعتها القصوى تصل إلى 250 كلم/ ساعة.

وتأتي «E350» في نسختيها مع ناقل تسع سرعات أوتوماتيك، خلفي الدفع، تستهلك 6.9 لتر وقود لكل 100 كلم.
 

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