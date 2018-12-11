تعرف على أسرار السيارة المنتظرة نيسان «GTR50»

أخيرًا أطلَّ علينا عديد الصور للسيارة «GTR50» التي ينتظرها عشاق السيارات الرياضية، ويتطلعون دائمًا للطراز الجديد.

تحتوي على محرك من طراز V6 سعة 3.8 لتر مع شاحن تيربو ثنائي، وهو ما يعني زيادة في القوة بمقدار 110 أحصنة مقارنة بنسخة «نيسمو» السابقة، كما أن عزم الدوران ارتفع من 652 إلى 780 نيوتن/ متر. لتكون حصيلة قوة السيارة 710 أحصنة كاملة.

وبالإضافة إلى الزيادة في القوة حصلت سيارة «جي تي آر 50» على نظام تعليق رياضي معدل مع ماصات صدمات من نوع «بليستين» المذهلة، ومكابح «بريمبو» المطورة، هذا بالإضافة إلى جير ثنائي التعشيق من 6 سرعات وعمود نقل حركة «درايف شافت» أقوى ليتحمل القوة الزائدة .

هذا المحتوى من «تيربو العرب»