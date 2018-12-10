اختبار «أودي S6» في حلبة نوربورغرينغ

أجرت أودي قيادة اختبارية جديدة لسيارة S6 موديل 2019 في حلبة نوربورغرينغ الشهيرة للسباقات.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن أودي لم تستخدم أي تمويه لإخفاء تصميم السيارة الخارجي، بل ظهرت S6 بلون أزرق مميز، ومن المتوقع أن تعلن أودي رسميًا عن السيارة بداية العام المقبل.

وتأتي S6 مع إطارات كبيرة الحجم وفرامل كبيرة، مع تعديل تصميم الشبكة الأمامية.

ومن المتوقع أن تأتي السيارة مع محرك في6 تيربو مزدوج سعة 2.9 لتر، وهو المحرك نفسه في سيارة بورش باناميرا وكايان.

لكن من غير المعروف، هل سينتج المحرك الطاقة نفسها مثل المحرك في سيارة RS4 أو سيارة RS5 والذي يصل إلى 331 ك/واط عند عزم دوران 600.

