تأجيل طرح النسخة الجديدة من «جريفيث TVR»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 01:28 مساء

ذكر موقع «كارأدفايس» أنه تم تاجيل طرح النسخة الجديدة من سيارة جريفيث TVR بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بسلامة السيارة وبناء المصانع.

وقال إن السيارة محل تساولات داخل الاتحاد الأوروبي حول تمويل الشركة المصنعة، والتي تملك حكومة إقليم ويلز البريطاني نسبة 3% منها.

ورغم أن الشركة تملك مصنعا للإنتاج في جنوب ويلز، إلا أن قواعد الاتحاد الأوروبي تقضي بضرورة طرح إنتاج السيارة إلى جميع وكلاء الاتحاد الأوروبي للمناقصة وليس فقط الوكلاء المحليين.

وهذا الأمر يتطلب وقتا يصل إلى سبعة أشهر أي لن يتم قبل ربيع العام المقبل، وهذا موعد يتجاوز الموعد الرسمي المعلن لطرح سيارة جريفيث

وتأتي جريفيث مع محرك فورد في8 سعة 5.0 لتر يصل سرعة 100 كم/ساعة خلال 4.0 ثانية وسرعتها القصوى تصل إلى 322 كم/ساعة.
 

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