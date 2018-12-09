إنفينيتي تعلن أسعار «QX30» و«Q30» موديل 2019

أعلنت إنفينيتي في أستراليا أسعار سيارة QX30 وسيارة Q30 موديل 2019 المعدلة، والتي يبدأ أسعارها من 44 ألف دولار.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن التعديلات الأساسية التي جاءت مع سيارة Q30 هي استخدام كاميرا خارجية وراديو رقمي، وتعديل مستوى الانبعاثات من السيارة.

وتأتي سيارة Q30 في فئتين، بينما تأتي سيارة QX30 في فئة رياضية واحدة.

أما الفئة الأولى من سيارة Q30 فيبدأ سعرها من 44 ألف دولار، وتأتي مع كاميرا خارجية وراديو رقمي وإطارات سوداء للمرايا وإضافات من ألياف الكروم، وإضاءة أمامية ال اي دي، ونظام مساعدة في تحديد الحارة المرورية، وفرامل طوارئ.

أما الفئة الثانية من Q30 فهي فئة رياضية يبدأ سعرها من 47 ألف دولار، وتأتي مع إضافات مثل نظام التوجيه وفرامل الطوارئ ونظام تحديد النقطة العمياء وأجهزة استشعار خلفية وكاميرا 360 درجة وفرامل للطوارئ.

كما تأتي مع نظام صوتي مزود بعشرة مكبرات صوت، ونظام طقس مزدوج وإضافات من الجلد والكروم، ويبدأ سعرها من 50 ألف دولار تقريبًا.

وسيارة QX30 الرياضية فتأتي مع نفس تفاصيل الفئة الرياضية من Q30 بالإضافة إلى إطارات 19 إنشًا، ونظام تعليق معدل وإمكانية تعديل المقاعد وفق عدة أوضاع مختلفة.

لكن السيارات الثلاث تأتي مع محرك بنزيني تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر من صنع مرسيدس بينز، ينتج 155 ك/وات عند عزم دوران 350 وعدد لفات للمحرك يصل إلى 5500 لفة في الدقيقة.

