نيسان تسترجع 150 ألف سيارة

رصدت شركة نيسان، التي تعرضت في الأشهر الأخيرة لفضيحة متصلة بتفتيش سياراتها في اليابان، مشاكل جديدة وستسترجع السيارات المعنية التي بلغ عددها 150 الفا.

ويضاف هذا الرقم الى 1،15 مليون سيارة استرجعت الى المصنع منذ الكشف في خريف 2017 عن ممارسات سيئة في عمليات المراقبة التي أجريت في المصانع.

وأوضحت الشركة اليابانية في بيان أن الاسترجاع الذي سيتم الإبلاغ عنه رسميا في 13 ديسمبر «يقتصر على اليابان».

ويشمل هذا الاسترجاع نحو عشرة نماذج مصنوعة بين نوفمبر 2017 وأكتوبر 2018، منها سيارات من نوع نوت وسيارات ليف الالكترونية ومارش وكيوب التي تستخدم في المدن.

وبعد استرجاع العام الماضي، اتخذت نيسان ابتداء من نوفمبر 2017 «تدابير مضادة» لوضع حد لهذا الأمر. لكن ذلك لم يكن كافيا، واعترفت في صيف 2018 بتزوير خلال الاختبارات لقياس مدى الاقتصاد في الوقود وانبعاثات الغاز.

وأكدت نيسان أن «جميع المشاكل عولجت» هذه المرة، كما جاء في تصريحات سييجي هوندا نائب رئيس المجموعة، خلال مؤتمر صحافي في مقر يوكوهاما (ضاحية طوكيو).

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