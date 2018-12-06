«كيا» تعتزم طرح سيارات بيك آب مميزة

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كشف موقع «أوتو كار» أن شركة «كيا» عازمة على إطلاق سيارات بيك آب مميزة تنافس فيها تلك التي أعلنت عنها شركة «هيونداي» أخيرًا.

وأكد كبير المصممين في اتحاد «Hyundai-KIA»، لوك دونكيرفولكيه، تلك الأخبار، موضحًا أن السيارة الجديدة قد تبنى على الأرجح على نفس منصة سيارات البيك آب التي أعلنت عنها هيونداي أخيرًا، وفق «روسيا اليوم».

ومن المفترض أن تأتي هذه المركبة بقمرة تتسع لشخصين، وهيكل عصري مزود بعجلات رياضية بمقاس 20 بوصة، ونظامي دفع خلفي ورباعي، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل.

ولم تعلن «كيا» عن الموعد الرسمي لإطلاق هذه السيارة، لكن التوقعات تشير إلى أنها ستصدر العام 2020، تزامنًا مع إطلاق «هيونداي» مركبتها المنافسة.