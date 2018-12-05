«بي إم دبليو» تطرح «آي 3 120Ah» العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 03:17 مساء

أكدت شركة «بي إم دبليو» أنها ستطرح النسخة الجديدة المعدلة من سياراتها «آي 3» مطلع العام المقبل.

وقال موقع «كار أدفايس» إن السيارة الجديدة ستتبع خطى سابقاتها «آي 3» و«آي 3 إس» من حيث السعر، إذ سيبدأ سعرها عند طرحها في الأسواق من 68700 دولار.

وتتضمن التعديلات الجديدة التي أدخلت على السيارة بطارية ليثيوم أيون تولد طاقة تصل إلى 42 كيلواط وهي ضعف الطاقة التي كانت توفرها بطارية السيارة الأصلية «آي 3». وتحتاج البطارية الجديدة 19.5 ساعة لشحن 80% من طاقتها.

ولن يختلف أداء السيارة عن «آي 3» إذ ستكون مزودة بمحرك كهربائي يولد طاقة 125 كيلوواط وعزم دوران 250 نيوتن ساعة.
 

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