«هوندا» تزود سياراتها بنظام خاص للاستشعار عن بعد

قالت شركة «هوندا» اليابانية لصناعة السيارات إنها ستضيف نظام الاستشعار عن بعد الخاص بها إلى سياراتها «سي آر-في 2019» بداية من العام المقبل.

وبحسب موقع «كار أدفايس» فإن تلك الخطوة تعني أن خاصية الأمان ستكون أساسية في أي سيارة ستنتجها الشركة من طرازها الأعلى مبيعًا «سي آر-في» بداية من يناير المقبل، علىر الرغم من أن تلك الخاصية لا تزال متاحة فقط في إثنين من أصل ست سيارات من هذا الطراز.

ويتميز نظام الاستشعار هذا بعدة خصائص من بينها تحذير الخروج من الحارة، ومساعد للالتزام بحارة واحدة على الطريق، والحد من الخروج عن مسار الطريق، وتحذير قبل الاصطدام.

ومع إضافة نظام الاستشعار لسيارات «هوندا» ستزيد أسعارها بنحو ألف دولار للسيارة الواحدة.

