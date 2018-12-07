سكودا تزيح الستار عن التصميم الداخلي لسياراتها «سكالا 2019»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الجمعة 07 ديسمبر 2018, 08:26 صباحا

كشفت شركة «سكودا» التشيكية للسيارات عن التصميم الداخلي للجيل الجديد من سياراتها «سكالا» قبيل أيام قليلة من الكشف عن مواصفات السيارة كاملة لأول مرة.

وبحسب موقع «كار أدفايس» تتمتع السيارة بتصميم داخلي جذاب بفضل حزام داخلي فاتح اللون من الخشب الصناعي، إضافة إلى جهاز لوحي إلى جانب عجلة القيادة يضم أنظمة التوجيه والترفيه.

وأضاف الموقع أن الصور التي أطلقتها الشركة لتصميم السيارة من الداخل تظهر تجهيزها بشاشة قياس 10.25 بوصة قابلة للتعديل، وخاصية التحكم في الطقس، وكذلك التشغيل التلقائي للمحرك، وخاصية المساعدة في ركن السيارة، ومستشعرات ركن وعدد من أنماط القيادة.

ومن المقرر أن تستبدل السيارة عن طرحها في الأسواق في العام 2019 السيارة «رابيد»، وستنافس سيارة «فولكس فاغن غولف» ومثيلاتها من السيارات صغيرة الحجم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسئول بالتحالف: ستيفاتي ويليامز أكدت على حضور الرئاسي ومجلسي النواب والدولة ...
ليبيا
هروب محترف وعصيان اللاعبين وتلويح باستقالة الجهاز الفني في الأهلي بنغازي
رياضة محلية
مجلس الدولة يستغرب تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
ليبيا
في العدد 159: توافق مفاجئ بين «النواب» و«الدولة».. وتأييد دولي للملتقى الوطني
ليبيا
صنع الله: ليبيا أغلقت 7 موانئ من أصل 8 لتصدير النفط نتيجة سوء الأحوال الجوية
ليبيا
السايح: تأمين المفوضية ومقار التصويت بكفاءة عالية شرط أساسي للاستفتاء على ...
ليبيا
طاهر السُني يتحدث عن ثلاثة لقاءات مهمة عقدها السراج
ليبيا
ممثلون عن التبو والأمازيغ يرفضون الاعتراف بمشروع الدستور ويعتبرونه «إقصائيًا»
ليبيا
مصدر: 21 شخصية ليبية يمثلون برقة وطرابلس وفزان في لقاء مركز الحوار الإنساني ...
ليبيا
المسماري: نحن مع المؤتمر الجامع في بداية يناير المقبل
ليبيا
المسماري: المحكمة العسكرية ببنغازي حكمت بالإعدام على ثلاثة متهمين
ليبيا
«تايمز أوف مالطا»: «المبعوث المالطي المزيف» التقى قائد كتيبة «ثوار طرابلس»
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية