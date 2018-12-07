سكودا تزيح الستار عن التصميم الداخلي لسياراتها «سكالا 2019»

كشفت شركة «سكودا» التشيكية للسيارات عن التصميم الداخلي للجيل الجديد من سياراتها «سكالا» قبيل أيام قليلة من الكشف عن مواصفات السيارة كاملة لأول مرة.

وبحسب موقع «كار أدفايس» تتمتع السيارة بتصميم داخلي جذاب بفضل حزام داخلي فاتح اللون من الخشب الصناعي، إضافة إلى جهاز لوحي إلى جانب عجلة القيادة يضم أنظمة التوجيه والترفيه.

وأضاف الموقع أن الصور التي أطلقتها الشركة لتصميم السيارة من الداخل تظهر تجهيزها بشاشة قياس 10.25 بوصة قابلة للتعديل، وخاصية التحكم في الطقس، وكذلك التشغيل التلقائي للمحرك، وخاصية المساعدة في ركن السيارة، ومستشعرات ركن وعدد من أنماط القيادة.

ومن المقرر أن تستبدل السيارة عن طرحها في الأسواق في العام 2019 السيارة «رابيد»، وستنافس سيارة «فولكس فاغن غولف» ومثيلاتها من السيارات صغيرة الحجم.

