بالصور: طائرة الرئيس المكسيكي للبيع بـ218 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 11:33 صباحا

أعلن فريق الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن المكسيك ستبيع الطائرة الرئاسية في مزاد، في تنفيذ لوعد كان أطلقه خلال حملته الانتخابية.
وأجرت الطائرة وهي من طراز بوينغ 787-8 رحلاتها الأخيرة الأسبوع الماضي عندما أقلت الرئيس المنتهية ولايته إنريكه بينا نييتو إلى بوينوس آيرس لحضور قمة مجموعة العشرين.
ووعد لوبيز أوبرادور بتغيير «عميق وجذري» في المكسيك لدى توليه مهامه الرئاسية، بعد خمسة أشهر من تحقيقه فوزًا كاسحًا في الانتخابات.

وقال خورخيه مندوزا المتحدث باسم بانوبراس، وهو بنك تنمية حكومي تم شراء الطائرة من خلاله، للصحفيين إن الطائرة ستخضع لأعمال صيانة ثم سيتم الاحتفاظ بها في مطار في سان برناردينو بكاليفورنيا، بانتظار بيعها.
وبلغ ثمن الطائرة لدى شرائها قبل بضع سنوات 218 مليون دولار.

وقال لوبيز أوبرادو، المعروف بنمطه البعيد عن الترف ويقود سيارة فولكسفاغن جيتا، إنه ليس بحاجة للطائرة وسيسافر على متن رحلات تجارية.
وأضاف وزير المالية كارلوس أورزوا أنه سيتم في وقت قريب عرض 60 طائرة و70 مروحية تملكها الدولة في مزاد.

وأدى لوبيز أوبرادور اليساري المناهض للمؤسسة السياسية السبت اليمين الدستورية كرئيس للمكسيك، متعهدًا بإحداث "تحوّل" في بلاد أنهكها الفقر والفساد والجريمة.
هذا المحتوى من تيربو العرب

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