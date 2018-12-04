ملامح سيارة «فولكس فاغن طوارق» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 04:54 مساء

ستطلق صانع السيارات الألماني «فولكس فاغن» الجيل الثالث من سياراتها «طوارق» في الربع الثاني من العام المقبل في استراليا.
وبحسب موقع «كار أدفايس» فستتربع السيارة الجديدة على قمة مركبات «فولكس فاغن» إلى جانب ساراتها «أرتون»، لتدرج ضمن فئة السيارات الفارهة في الأسواق.

وأشار الموقع إلى أن التصميم الجديد للسيارة «طوارق» يستوحي الكثير من سيارة «أودي»، مع مظهر جانبي يذكرنا بسيارة أودي «كيو 5» الأصغر حجمًا، مضيفًا جسم السيارة الجديدة سيكون أطول من سابقتها بنحو 89 مم وعرضها أكبر بـ 44 مم عن ذي قبل.

وأضاف أن السيارة ستكون بمحرك بنزيني بست إسطوانات سعة ثلاثة لترات له ست نسخ، تولد طاقة وعزم دوران تتراوح بين 170 كليواط/500 نيوتن ساعة و210 كيلواط/600 نيوتن ساعة.
وأشار الموقع إلى أن الجيل الثالث من السيارة سيكون مزود بعدد المميزات الإضافية مثل التعليق الهوائي متعدد الارتفعات، مضيفًا أن سعرها سيبدأ من 74990 دولار.
 

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