مكبس السيارة ووظيفته

من أكثر الأشياء التي قد تسبب انخفاض الضغط في محرك السيارة هو وجود تسرب، ما قد يسبب عدم احتراق كامل للوقود.

لهذا أتت فكرة المكبس وحلقاته وظيفتها الإحكام التام بين جسم المكبس وجدار الأسطوانات من الداخل، لمنع وجود أي تسرب يسبب انخفاض الضغط في المحرك، وتقوم بمنع تسرب الزيت إلى غرفة الاحتراق، وتقوم بإزالة الترسبات الموجودة على غشاء الأسطوانة.



وظيفة المكبس

يقوم بتحويل الطاقة الحرارية، المتولدة نتيجة لاحتراق شحنة الوقود إلى طاقة ميكانيكية على هيئة ترددية له، ثم إلى حركة دورانية على عمود المرفق بواسطة أذرع التوصيل.

- يقوم بالضغط الجانبي على جدران الأسطوانة، الناشئ نتيجة الربط المفصلي واللامركزي.

- يقوم بنقل الحرارة الفائضة والمتولدة في غرفة الاحتراق إلى جسم المحرك.

4- يقوم بتغطية أو تعرية (كشف) فتحات السحب والعادم في المحركات الثنائية.

5- يحكم فراغ حيز الاحتراق والانضغاط.



أنواع حلقات المكبس ووظائفها

حلقات الضغط

- تقوم هذه الحلقات بإحكام الضغط داخل غرف الاحتراق وتقوم بمنع تسرب خلط الوقود والهواء والضغط إلى أسفل المحرك وتركب في أغلب المحركات حلقتان للضغط في المكبس الواحد، ومن شروط تركيب الحلقات أنها يجب أن لا تكون على استقامة واحدة من أجل منع تسرب الضغط.



حلقات الزيت

- حلقة الزيت هي الحلقة السفلية التي توجد في المكبس ووظيفتها هي قشط الزيت الزائد من جدران الأسطوانة بحيث يمر هذا الزيت من خلال شقوق من الحلقة إلى فتحات داخل تجاويف المكبس ومنها يعود إلى الكرتير فوظيفتها أيضًا هي منع دخول الزيت إلى غرفة الاحتراق، لكي لا يحترق مع الخليط.

