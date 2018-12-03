طرح نسخة جديدة كروس أوفر «Q4»

أعلنت أودي طرح نسخة جديدة كروس أوفر هي Q4 خلال العام المقبل.

ونقل موقع «كارأدفايس» عن مسؤول التصميم الخارجي في أودي، أندرياس ميندت، أن Q4 ستكون النسخة الكوبيه من سيارة Q3 لكنها أكثر تطورًا.



وأكد ميندت أنه تمت الموافقة على التصميمات النهائية للسيارة، وأنها ستأتي مع تعديلات تميزها عن باقي سيارات أودي.



ومن المرجح أن تستوحي أودي تصميم Q4 من فئة TT Offroad التي أعلنتها في معرض بكين للسيارات في 2014، وستأتي مع تصميم داخلي وخارجي متميز، مع تكنولوجيا مساعدة السائق.

ومن المتوقع أن تأتي أيضًا مع مجموعة مختلفة من المحركات بينها محرك بنزيني وديزل تيربو، سعة 1.5 لتر و2.0 لتر.

