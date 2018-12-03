فولكس فاغن باز كارجو تذهل الجميع في معرض لوس أنجليس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 11:49 صباحا

تم تقديم سيارة فولكس فاغن باز كارجو للعام 2022، خلال مؤتمر صحفي لشركة فولكس فاغن في معرض لوس أنجليس للسيارات في كاليفورنيا.
الصناعة جاءت بالشراكة بين شركة فولكس فاغن وشركة ذا كارجو، وهي تعمل بالكهرباء بالكامل.

المحرك الكهربائي، يستطيع توليد قوة 201 حصان، بالإضافة إلى البطارية التي صنعت من الليثيوم أيون بقوة 111 كيلو وات في الساعة، والتي توفر نظريًا ما يصل إلى 340 ميل من مدى السير في شحنة البطارية الواحدة.
وتضيف الألواح الشمسية المدمجة في سقف الشاحنة ما يصل إلى 9.3 ميل من المدى في اليوم لمجموعة البطاريات.

كما أضافت فولكس فاغن منفذًا بقوة 230 فولتًا يستخرج الكهرباء من حزمة البطارية لتشغيل الأدوات الكهربائية في أبعد المواقع، وهذا يجعلها مثل مصنع صغير لتصنيع الهواتف المحمولة.
هذا المحتوى من تيربو العرب

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