بالصور سبيدتيل.. القوة الجبارة من ماكلارين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 02:13 مساء

بتصميم خيالي أصدرت ماكلارين السيارة الرياضية الخارقة سبيد تيل، صاحبة السرعة الجبارة.
الجسد الكربوني لسبيدتيل تم تصميمه بشكل انسيابي للاستفاة القصوى من اختراق السيارة للهواء، بأقل جهد أو مقاومة ممكنة، مع استخدام العجلات الأمامية لأغطية ساكنة تقوم بتوجيه الهواء إلى فتحات تهوية السيارة المختلفة.

تخلت سبيدتيل عن المرايا الجانبية التقليدية لتضع مكانها كاميرات يمكن سحبها، والتي ترسل الفيديو لشاشة عرض داخل مقصورة السيارة.
وعند اختيار نمط “السرعة”، يتم إدخال الكاميرات إلى الأبواب وخفض ارتفاع السيارة بـ 35 مليمتر لتحسين الأداء أكثر، لتصل السيارة لسرعة قصوى 402 كلم\س.

تستمد سبيدتيل قوتها من مولد طاقة هجين بقوة 1,050 حصان كاملة، الذي يمكنها من الوصول إلى 300 كلم\س في 12.8 ثانية فقط، أي أسرع من سيارة ماكلارين لخارقة P1 بـ 2.7 ثانية.
ولم تفصح العلامة البريطانية عن تفاصيل مولد الطاقة، ولكن يتوقع أن يجمع بين محرك من طراز V8 بتيربو مزدوج سعة 4.0 لتر، يولد قوة 800 حصان وهو نفس المحرك الكهربائي المستخدم في P1 مع بعض التعديلات.

يتميز تصميم السيارة داخلي بفخامة من نوغ خاص، مع شاشات تعمل باللمس، تحيط بالمقود الثلاثي الشكل، وزجاج خاص إلكتروكرومي يسمح للراكب بالتحكم في كمية الضوء الداخل للمقصورة.
هذا المحتوى من تيربو العرب

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