بدأ مبيعات فئة «ألفا روميو ستلفيو»

بدأت مبيعات فئة ألفا روميو ستلفيو، والسوق في انتظار سيارة الأعلى في الفئة Quadrifoglio، وتبدأ الأسعار من 66 الف دولار في الفئة الأقل ويصل إلى 150 الف دولار في الفئة الأعلى.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن سيارة Quadrifoglio يبدا سعرها من 150 الف دولار، وتأتي مع محرك في6 تيربو سعة 2.9 لتر ينتج 375 ك/واط عند عزم دوران 600 رباعية الدفع.



ويعني هذا أن السيارة تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 3.8 ثانية وسرعتها القصوى تصل إلى 283 كم/ساعة.

وفي الحالات العادية، يرسل المحرك طاقته إلى محور العجلات الخلفي، لكنه يرسل 50% إلى محور العجلات الخلفي في بعض الحالات مثل الانزلاق.



وسيارات فئة ستلفيو مجهزة بنظام تحذير للاصطدام، ومكابح ذاتية للطوارئ ونظام توجيه وتحديد الحارة المرورية وكاميرا خارجية.

كما تأتي المقاعد الأمامية مع إمكانية التعديل لقمان أوضاع، مع إضافات من الجلد وألياف الفايبر في لوحة العدادات.

