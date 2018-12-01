هيونداي تطرح نسخة خاصة من «توكسون»

أعلنت هيونداي طرح النسخة الخاصة من سيارة توكسون، التي تدخل في فئة السيارات الرياضية متعددة الاغراض.



وذكر موقع «كارأدفايس» أن النسخة الخاصة تأتي مع إضافات أساسية منها إطارات 19 انش، ونظام كاميرا 360 درجة، وأجهزة استشعار للمكابح الأمامية، ومرآة الكهروميكانيكية للرؤية الخلفية ومقابض من ألياف الكروم وزجاج للخصوصية، مع تعديل نظام التوجيه وغيرها من الإضافات.

وتأتي النسخة الخاصة من توكسون مع محرك بنزيني تيربو سعة 1.6 لتر ينتج 130 ك/واط عند عزم دوران 265، او محرك ديزل تيربو سعة 2.0 لتر ينتج 136 ك/واط عند عزم دوران 400، وهي رباعية الدفع.



والسيارة تأتي مع ناقل سبع سرعات اوتوماتيك، والمحرك الديزل موصل بناقل ثماني سرعات اوتوماتيك.

وأسعار توكسون تبدأ من 48 الف دولار لفئة المحرك البنزيني، و50 الف دولار لفئة محرك الديزل.

