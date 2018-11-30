هوندا تختبر النسخة الأولية من السيارة «Urban EV»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | الجمعة 30 نوفمبر 2018, 10:41 صباحا

أجرت هوندا قيادة اختبارية للنسخة الأولية من سيارة «Urban EV»، تمهيدًا للبدء في إنتاجها على نطاق واسع.
وكشفت هوندا، حسب ما ذكر موقع «كارأدفايس»، عن سيارة «Urban EV» خلال معرض فرانكفورت للسيارات العام الماضي، وأكدت أن عمليات الإنتاج ستبدأ في العام 2019.

وتعد السيارة هي السيارة الكهربائية الأولى التي تخطط هوندا لإنتاجها وبيعها في كافة الأسواق الاستهلاكية خارج الصين.
ويبدو أن السيارة قيد الاختبار تأتي مع تعديلات جوهرية مقارنة بالنسخة التي أعلنتها هوندا في معرض فرانكفورت السابق، أهمها أنها تأتي مع ثلاثة أبواب وليس خمسة، مع غياب إطارات حول نوافذ الأبواب.
 

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