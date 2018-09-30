مازيراتي تطرح «جيبلي ريبيل»

كشفت مازيراتي عن طرح سيارتها جيبلي ريبيل، مع إضافة لوني الأسود والأحمر في بعض التفاصيل بخارج وداخل السيارة.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن مازيراتي ستخصص 200 وحدة فقط من السيارة للأسواق الأوروبية، على أن تبدأ عمليات البيع في أكتوبر.



وسيارة جيبلي ريبيل ستكون متاحة مع ثلاث اختيارات من المحرك، ويمكن للمشتري الاختيار بين محرك ديزل في6 تيربو بقوة 205 ك/وات، أو محرك تيربو مزدوج في6 بقوة 260 ك/وات و320 ك/وات على التوالي.

والمحركات الثلاثة طورت بالتعاون مع شركة فيراري.



وتأتي السيارة مع تصميم خارجي مميز، ويمكن اختيار درجة الأسود المعدني، وإطارات 19 إنشًا من Proteo، مع إضافات من اللون الأحمر في الإطارات.

وبالداخل، تأتي السيارة مع مقاعد جلدية فاخرة، مع إمكانية تعديلها وفق 12 وضعًا. ولم تعلن مازيراتي بعد سعر السيارة.

