مازيراتي تطرح «جيبلي ريبيل»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | الأحد 30 سبتمبر 2018, 11:50 صباحا

كشفت مازيراتي عن طرح سيارتها جيبلي ريبيل، مع إضافة لوني الأسود والأحمر في بعض التفاصيل بخارج وداخل السيارة.
وذكر موقع «كارأدفايس» أن مازيراتي ستخصص 200 وحدة فقط من السيارة للأسواق الأوروبية، على أن تبدأ عمليات البيع في أكتوبر.

وسيارة جيبلي ريبيل ستكون متاحة مع ثلاث اختيارات من المحرك، ويمكن للمشتري الاختيار بين محرك ديزل في6 تيربو بقوة 205 ك/وات، أو محرك تيربو مزدوج في6 بقوة 260 ك/وات و320 ك/وات على التوالي.
والمحركات الثلاثة طورت بالتعاون مع شركة فيراري.

وتأتي السيارة مع تصميم خارجي مميز، ويمكن اختيار درجة الأسود المعدني، وإطارات 19 إنشًا من Proteo، مع إضافات من اللون الأحمر في الإطارات.
وبالداخل، تأتي السيارة مع مقاعد جلدية فاخرة، مع إمكانية تعديلها وفق 12 وضعًا. ولم تعلن مازيراتي بعد سعر السيارة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هرم من الأحذية المستعملة في باريس احتجاجًا على استهداف المدنيين بمناطق الحروب في...
دولى
الناظوري: الضرب بيد من حديد على من يحاول تعطيل العمل في مطار بنينا
ليبيا
«تعليم الوفاق» تنفي إلغاء التعليم الديني وتعلن تفاصيل اجتماع مصراتة
ليبيا
حكومة باكستان تتقشف ببيع 8 جواميس وأنصار نواز شريف يشعلون المزاد
منوعات
حالة انتحار جديدة في شحات
ليبيا
«الداخلية» ترد على تقرير «بي بي سي» بشأن المهاجرين غير الشرعيين
ليبيا
صعود الدولار وتراجع اليورو في السوق السوداء
ليبيا
سيالة أمام الجمعية العامة: على البعثة الأممية أن تتحول لدعم الأمن والسلام في ...
ليبيا
«أوبك» تخيب أمل ترامب في «التهدئة»
ليبيا
باستخدام تقنية معدات التحكم الذكية.. إتمام حفر بئر نفطي في حقل البوري
ليبيا
البرلمان يقفز على عقدة قانون الاستفتاء بـ «التوقيع»
ليبيا
«جريدة الوسط»: حرب العاصمة صناعة محلية أم لها خيوط خارجية؟
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج صديد اللوز منزليًا