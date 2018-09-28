احذر المنطقة الحمراء في عدّاد RPM

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 10:13 صباحا

عدّاد RPM هو العداد المخصص لقياس عدد لفات المحرك في السيارة ويقع في الجزء الشمالي من لوحة العدادات في السيارة ، أما عن وظيفيته ، فيعمل هذا العداد على قياس عدد دورات المحرك أوعمود الكرنك في الدقيقة الواحدة
ويحذر خبراء السيارات من وصول مؤشر هذا العداد إلى المنطقة المظللة باللون الأحمر، والتي يكمن بها هلاك المحرك بالسيارة ، و تم تصميمها بهذا الشكل لتحذير السائق في حال تجاوز القوة الافتراضية لمحرك السيارة ، والجدير بالذكر أن عدّاد الـRPM عادة ما

يتكون من 0 إلى 8 آلاف لفة في الدقيقة الواحدة ، و من خلال هذا العداد تلاحظ أنه عند الوصول إلى الرقم 6 في أغلب السيارات في عداد الـ RPM تجده مظللًا باللون الأحمر وتسمى هذه المنطقة بالمنطقة الحمراء، هذه المنطقة ينصح بألا يدخل بها المحرك حتى لا يؤدي إلى تدمير أجزاء المحرك ، وطالما لم تدخل بها فمحرك سيارتك في أمان وذلك وفقًا لموقع «المرسال».

أضاف أحد المتخصصين إلى أنه أحسن طريقة للقيادة هي في الدورات المتوسطة من أجل سلامة المحرك لمدة أطول , واستهلاك مناسب للوقود بالسيارة، وينصح بالقيادة بحسب عداد الـRPM خلال دورات متوسطة للمحرك والتي تتراوح ما بين 2000 RPM إلى 5000 لفة في الدقيقة، وذلك للحفاظ على محرك سيارتك في أمان لمدة أطول ، وحماية من التعرض إلى الأعطال أثناء القيادة على الطرق .
 

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