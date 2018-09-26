أسباب ظهور العلامة التحذيرية لمؤشر الزيت

ظهور علامة مؤشر الزيت بشكل مفاجئ مشكلة قد تحدث لك وعليك بالتوقف تماماً حينها لا مجال للمخاطرة، خاصة أنها قد تتسبب في تلف المحرك إذا قمت بالسير لمسافات طويلة، ولا سيما إذا استمعت إلى صوت مرتفع صادر من مقدمة السيارة.

يضيء مؤشر الزيت في حالة تسرب الزيت أو نقص مستواه، وهو ما يتطلب علاج سبب التسرب وزيادة الزيت للمستوى الطبيعي، وفق «المرسال».

هناك مشكلة أكثر تعقيدًا، وهي اختلاط الزيت بالماء، في هذه الحالة سيُلاحَظ تسرّب سائل طحينيٌّ فوق مقياس الزيت، وهذا الأمر يتطلب تغيير غطاء سلندر، وهي مرحلة يفضل ألا تصل إليها، لأنها بداية النهاية لمحرك سيارتك.

وهناك لونان لهذه العلامة تعرَّف معنا على معناهما.



العلامة التحذيرية الصفراء:

تعني نقص مستوى الزيت، لذلك يجب عليك ضبط مستوى الزيت والتوجُّه لأقرب مركز صيانة لمراجعة وجود أي تسريب لزيت المحرك.



العلامة التحذيرية الحمراء:

تعني وجود مشكلة في ضغط الزيت وعند حدوث ذلك يجب إيقاف المحرك حتى لا يحدث أي ضرر نتيجة ضعف ضغط الزيت وسرعة إحضار مختص لضبط مستوى الزيت أو تغييره.

