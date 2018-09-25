«ميتسوبيشي ASX» بإطلالة سوداء مبهرة

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 11:32 صباحا

أعلنت ميتسوبيشي إضافة نسخة خاصة جديدة من السيارات الرياضية الصغيرة متعددة الاستخدامات، هي سيارة ASX السوداء.
وذكر موقع «كارأدفايس» أن سعر السيارة يبدأ من 25 ألف دولار، والنسخة التي تأتي باللون الأسود تعتمد على الفئة الأولى من سيارة ASX مع تعديلات أخرى.

وتأتي ASX السوداء مع إضافات من اللون الأسود للإطارات، والمرايا ولوحة الاسم الأمامية، وإضافات من ألياف الكروم، وإضاءة أمامية للضباب، وزجاج للخصوصية.
وبالداخل، تأتي السيارة محدودة الإنتاج مع دواسات ألومنيوم، وألياف من الكربون على لوحة العدادات.

وأيضًا، تأتي مع جهاز استشعار خلفي يساعد في صف السيارة، وزر إشعال السيارة دون مفتاح. وقالت ميتشوبيسي إن السيارة متاحة للبيع حاليًا في الأسواق العالمية.
 

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