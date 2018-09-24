بورش تختبر الكهربائية «تايكان سيدان»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 05:16 مساء

أجرت بورش قيادة اختبارية جديدة لسيارتها الكهربائية تايكان سيدان في أوروبا.
وذكر موقع «كارأدفايس» أن صورًا مسربة أظهرت التصميم الأخير للإطارات. وهي مستوحاة من سيارة «ميشن آي» لكن مع تغيير تصميم السقف لتحسين المساحة الداخلية.

وأكدت بورش أن سيارة تايكان ستأتي مع محركين رباعية الدفع. وتحتاج السيارة أقل من 3.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم / ساعة، و12 ثانية للوصول إلى 200 كم / ساعة.
وتأتي تايكان مع بطارية ليثيوم آيون، تقطع 500 كم. وتأتي مع شاحن لاسلكي. ومن المتوقع أن تبدأ مبيعات تايكان في الأسواق العالمية نهاية 2019، على أن تبدأ المبيعات في أستراليا في 2020.
 

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