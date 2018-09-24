أودي تضم سيارة «RS5» إلى مجموعتها في فبراير

أعلنت أودي في أستراليا عزمها ضم سيارة «RS5» الجديدة إلى مجموعتها منذ فبراير من العام 2019.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن السيارة تأتي مع قاعدة عجلات أطول، وهي سيارة رياضية مستوحاة من سيارة أودي 90 quattro.



وتتميز «أودي RS5» بتصميم أمامي متميز مع شبكة بتصميم فريد، وتأتي مع درجة جديدة خلابة من درجات الأخضر.

وتأتي مع المحرك نفسه في سيارة RS، وهو في6 تيربو سعة 2.9 لتر، ينتج 331 ك/وات، عند عزم دوران 600. وتصل إلى سرعة 100 كلم/ساعة خلال 3.9 ثانية.



ويستهلك المحرك 8.9 لتر وقود لكل 100 كلم. وهي تأتي مع ناقل ثماني سرعات أوتوماتيك، ورباعية الدفع.

وتستخدم RS5 نظام تعليق خماسي الوصلات موصل بالمحور الأمامي والخلفي. وتأتي مع مكابح مصنوعة من السيراميك وألياف الكربون. ويبدأ سعر RS5 من 157 ألف دولار.

