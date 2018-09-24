تعرف على تأثير المطبات الصناعية على سيارتك

هل فكرت من قبل في تأثير المطبات الصناعية التي تمر عليها يوميًا على سيارتك، الأمر حقًا لا يستهان به، حيث إن هناك تأثيرات عديدة للمطبات هذه أو الطرق غير الممهدة على سيارتك، ويكون التأثير أكبر وأخطر عندما تتعرض لمطب وأنت على سرعة عالية، مما يجعل التأثير على الأجزاء الحيوية في سيارتك مؤكدًا، بشكل مباشر مما يؤثر على كفاءتها الفنية.

وفي التقرير الآتي نستعرض أخطر التأثيرات التي قد تُحدثها المطبات على سيارتك:

تأثيرها على عفشة السيارة:

قد تتضرر عفشة السيارة بالكامل وتتعرض للطيران، هذا أخطر ما قد يحدث لعفشة السيارة-والتي تعتبر أكثر الأجزاء تضررًا بفعل المطبات- حيث إن كثرة التعرض للمطبات وأنت تسير بسيارتك بسرعة عالية، يُعرض عفشة سيارتك للضرر التام، لذلك يجب عليك التعامل مع المطبات بنمط محدد، فعليك الحرص الدائم عند المرور بها، بالإضافة إلى تقليل السرعة بشكل كبير حتى تعبر من المطبات والطرق غير الممهدة بسلام.

تأثرها على اتزان السيارة

المطبات لا شك لها تأثير على الاتزان العام في السيارة، ولكن هناك تأثير قد يُحدث اعوجاجًا في القنطرة الأمامية سواء الطولية أو العرضية، أما الاصطدامات القوية، التي قد تحدث لسيارتك بفعل المطبات، قد ينتج منها كسر في الأجزاء السفلية للسيارة، مثل محركها أو الميزان المسؤول عن اتزان السيارة، حيث إن هذه المناطق بالتحديد تحقق الاتزان في السيارة أثناء القيادة، فلابد من حمايتها والحفاظ عليها، من خلال العبور على المطبات بشكل بطيء.

تأثر قواعد المحرك

قد يؤثر التعرض القوى إلى المطبات الصناعية، بسيارتك خلال سيرك بسرعة هائلة، وتعرض محرك سيارتك للاصطدام بقوة في قواعد المحرك والمسامير الرابطة لأجزاء السيارة المختلفة، مما يؤثر على طبيعة حركة السيارة، ويجعلك تشعر بأن هناك خللاً تامًا أثناء قيادتك السيارة، مما يجعلك مضطرًا للذهاب إلى الفني المختص حتى يصلح لك تلك العيوب، والتي تنتج من التعرض القوي للمطب.

تأثر فتيس السيارة

تأثر فتيس السيارة، سيكون الجزء الذى سوف تندم عليه أكثر، حيث إنه هو الجزء الأغلى الذي قد يتأثر بسبب التعرض القوي للمطبات، حيث إن اصطدام سيارتك بشدة قد يتسبب في كسر الأجزاء السفلية مثل صندوق التروس، وهو ما يعني أن السيارة ستحتاج لإصلاحات قد تصل إلى 15 ألف جنيه على أقل تقدير، وذلك يختلف من سيارة إلى أخرى، ولكن الأمر سيكون مكلفًا لا محالة.