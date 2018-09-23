شاهد أغلى خمس سيارات في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 سبتمبر 2018, 02:39 مساء

نستعرض لكم أغلى خمس سيارات في العالم، حيث تتنافس كبرى شركات السيارات في تقديم طرازات متطورة لأفخم الموديلات التي تصنعها، لتستطيع سيارة لامبورغيني فينينو في تصدر قائمة أغلى السيارات بلا منافس.
وجاءت السيارة لامبورغيني فينينو في المركز الأول بسعر 4 ملايين دولار، بسرعة قصوى 355 كلم في الساعة، وتسارع من صفر إلى مائة كلم بالساعة خلال 2.8 ثانية فقط.
أما في المركز الثاني فجاءت سيارة دبليو موتورز لايكن هايبر سبورت، والتي يبلغ سعرها 3.4 مليون دولار، وسرعة قصوى 395 كلم في الساعة وذلك وفقًا لقناة «إمارات نيوز» على يوتيوب.
وحصدت سيارة بوغاتي فيرون غراند سبورت فيتيس المركز الثالث، وتبلغ قيمة السيارة 2.6 مليون دولار، وتأتي سرعتها القصوى 415 كلم في الساعة.
واحتلت استون مارتن ون 77 المركز الرابع، وتبلغ قيمتها 1.8 مليون دولار، وسرعتها القصوى 329 كلم في الساعة.
وأخيرًا، سيارة لامبورغيني ريفينتون التي جاءت في المركز الخامس بقيمة سعرية 1.61 مليون دولار، وسرعة قصوى 350 كلم في الساعة.

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