أي سيارات فلوكس فاغن الصغيرة أفضل أداءً؟

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: مريم عبدالغني) | السبت 22 سبتمبر 2018, 01:51 مساء

قُدمت سيارات «فلوكس فاغن» من طراز «أب» باعتبارها خليفة للسيارات من طرازي «غولف 1» و«غولف 2»، إذ إنها يفترض أن تكون أخف وزنًا وذات القوة نفسها، فضلًا عن ميزة أنها متوفرة بناقل سرعة يدوي.
لكن وفقًا لموقع «كار أدفايس» فسيارات «أب» بمحركها التوربيني ثلاثي الأسطوانات سعة 1 لتر وقدرتها التي تصل إلى 86 كيلو واط ليست ذات قوة كبيرة، فهي تعتبر فقط منافسا أفضل لسيارات «غولف 2» عن سيارات «غولف» الحديثة.

وأضاف الموقع أن السيارة «أب» ثقيلة الوزن مقارنة بسيارات «غولف 1»، مشيرًا إلى أن الفارق بينها وبين «غولف» سيكون محدودًا للغاية.

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