نيسان توقف إنتاج سيارات «بولسار»

أوقفت شركة «نيسان» اليابانية صنع وبيع سياراتها من طراز «بولسار» في أوروبا.

وأكدت الشركة، في بيان بحسب موقع «كار أدفايس»، أنها ستوقف إنتاج سيارتها الهاتشباك الشهيرة في مصنعها ببرشلونة لتحرير الطلب على طرازات أخرى.



وتأمل الشركة في أن سياراتها من طرازي «قشقاي» و«إكس ترايل» وحتى السيارة الكهربائية «ليف» ستعوضان عن النقص الذي سيحدثه وقف إنتاح «بولسار» في في أوروبا، حيث أوقفت الشركة إنتاج السيارة قبل 18 شهرًا.

وأرجعت الشركة قرارها إلى كونه رد فعل على «التحول المتزايد بوتيرة سريعة للمستهلكين الأوروبيين من قطاع السيارات الاعتيادية إلى سيارات الكروس أوفر».

وأطلقت سيارات «بولسار» في العام 2014 في أوروبا لكن وضعها لم يكن جيدًا، إذ بلغت مبيعات السيارة العام الماضي 25 ألفًا مقارنة 64 ألفًا التي كانت تتوقعها الشركة.

