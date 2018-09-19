أسباب رائحة البنزين داخل السيارة

في سيارتك قد تشم رائحة بنزين نفاذة خاصة في المقعد الخلفي، وهناك أسباب عديدة تؤدي الي تسريب رائحة البنزين.

هنا، نعرض عليك بعضها لتصل لحل لهذه المشكلة وتستطيع التصرف على الفور، فتعرف معنا على هذه الأسباب وفقًا لموقع «المرسال».

السيارات الحديثة تحتوي على تقنيات تخبر قائد السيارة بمكان العطل أو الخلل، بينما لا تتوافر هذه التقنيات في السيارات القديمة نوعًا ما، مما يجعل من اكتشاف الأعطال وأماكن الخلل مهمة قائد السيارة، ومن أسباب انبعاث رائحة البنزين داخل السيارة ما يأتي:



- خلل في غطاء التانك (خزان البنزين) والذي يوجد خلف السيارة في الأسفل، وقد يكون السبب في الجلد الذي يمسك غطاء مضخة التانك حيث يحدث أن تجف بعد استعمال السيارة لفترة طويلة، وتبدأ رائحة الوقود بالتسرب، أو قد يحدث انبعاث لتلك الرائحة بسبب تغيير أو فتح التانك دون تركيب جيد، خاصة عند ملء خزان البنزين.



- تسريب البنزين من البخاخات قد يؤدي حدوث هذا التسرب إلى شم رائحته داخل السيارة، وفى الغالب يكون هذا التسريب من جلد البخاخات، لذا ينصح بفحصها وتغييرها، لأنها تتعرض للتلف نتيجة انسدادها بسبب الأوساخ والترسبات التي تأتي من خزان البنزين، لهذا يجب الحرص على استبدال فلتر البنزين بشكل دوري، والإهمال في ملء خزان البنزين وتركه حتى يصل البنزين إلى قاع الخزان.



- انسداد أو حدوث تسريب وذلك في علبة كربون التخزين (الفحامة)، التي تقوم بامتصاص وسحب وتخزين أبخرة الوقود (الهيدرو كابون) المختلط مع الهواء، بفعل الحبيبات الكربونية داخل الفحامة، ويؤدى تلفها إلى عدم قيامها بوظيفتها.



- الاحتراق غير الجيد للوقود والذي غالبًا ما يكون بسبب تلف البواجي، يؤدي إلى ظهور رائحة البنزين.

