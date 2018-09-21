أودي تطلق سيارة كهربائية بمساعدة أمازون

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 سبتمبر 2018, 09:05 صباحا

نظمت أودي الألمانية للسيارات الفاخرة الإطلاق العالمي لسيارة كهربائية جديدة من الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات، في عقر دار منافستها تسلا، وألقت الضوء على اتفاق مع أمازون.كوم لتسهيل إعادة شحن طرزها القادمة من السيارات إي-ترون.

وستتاح السيارة أودي إي-ترون المتوسطة الحجم في الولايات المتحدة العام المقبل بسعر مبدئي 75 ألفًا و795 دولارًا قبل خصم ضريبي قدره سبعة آلاف و500 دولار، وذلك وفقًا لموقع «رويترز».
وتستغل أودي والشركة الأم فولكسفاغن إطلاق السيارة إي-ترون في الولايات المتحدة منتصف 2019 لاستهداف إحدى العقبات التي تقف في وجه زيادة مبيعات السيارات الكهربائية وهي الافتقار إلى السبل المناسبة لإعادة شحن بطاريات تلك السيارات.

وستدخل أودي في شراكة مع أمازون للتجزئة من أجل بيع أنظمة الشحن الكهربائي الخاصة بالسيارات لمشتري إي-ترون وتركيبها وفقًا لما ذكرته الشركتان، الإثنين.
وستقوم أمازون بتوصيل مكونات تلك الأنظمة وتكليف فنيين متخصصين في الكهرباء بتركيبها.
 

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