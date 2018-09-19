تسريب صور للجيل الجديد من «بي إم دبليو iNext»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 02:02 مساء

نشرت بعض المواقع الإخبارية صورًا مسربة لسيارة الجيل الجديد من بي إم دبليو، iNext، وذلك قبل إعلانها رسميًا.
وذكر موقع «كارأدفايس» أن منتدى Bimmerpost نشر صورًا رسمية للسيارة، ويبدو أنها من النسخة الأخيرة التي ستظهر قريبًا.

وكان المدير التنفيذي لبي إم دبليون، هارالد كروغر، قال بداية العام الجاري إن سيارة iNext هي امتداد لسلسة السيارات الكهربائية التي تعتزم الشركة طرحها بداية من العام 2020، والتي بدأت بسيارة iX3.
وتخطط بي إم دبليو لطرح أربع سيارات كهربائية، تتراوح قوة محركاتها بين 100 - 300 ك/وات، وسعة البطاريات تتراوح بين 60 - 99 - 120 ك/وات/ساعة.

وتأتي iNext مع تصميم خارجي وداخلي مميز وفريد، ففي الداخل تأتي السيارة مع إضافات كثيرة من الخشب، عند مساند الأذرع، وأرض السيارة ولوحة العدادات، مع شاشات عرض أكبر حجمًا.
 

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