ظهور أول لسيارة «كيا تيلوريد»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 04:46 مساء

ظهرت سيارة كيا تيلوريد للمرة الأولى في عرض «براندون ماكسويل»، خلال أسبوع الموضة في نيويورك.
وظهرت السيارة في أسبوع الموضة مع عتاد مجهز للطرق الوعرة، بينها أضواء جانبية وإطار مثبت على الباب الخلفي، ومصدات جديدة، حسب موقع «كارأدفايس».

وهناك أيضًا سلم إلى السقف مثبت على جانب السيارة، مع سقف مصنع خصيصًا من الخشب والألمونيوم، وإطارات 265/50.
قمرة القيادة الداخلية بالسيارة تحتوي على خشب طبيعي، وإضافات من الجلد على المقاعد ولوحة العدادات والأبواب، ومقابض الأبواب.

ومن المقرر أن تبدأ مبيعات سيارة تيلوريد في الولايات المتحدة في بداية العام 2019، وسيتم الإنتاج في منشآة كيا في ولاية جورجيا.
ولم تعلن كيا كثيرًا من التفاصيل حول السيارة، لكن من المتوقع أن تتسع تيلوريد لثمانية أفراد، وأن تأتي مع محرك في6.

وستكون تيلوريد أطول وأكثر عرضًا ببضع سنتيمترات مقارنة بسيارة سورنتو، المتاحة مع سبعة مقاعد.
 

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